شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لرفع كفاءة العاملين بـ«تضامن البحر الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمد عثمان، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، السبت، بجولة لتفقد سير العمل بالبرامج والمشروعات المنفذة بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحر الأحمر بهدف الوقوف على برامج التنمية البشرية المنفذة لرفع كفاءة العنصر البشرى بالمديرية، في إطار العمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين والوقوف على الإنجازات المتحققة بالبرامج والمبادرات الخاصة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتكثيف الاهتمام نحو تقديم سبل وبرامج الدعم الفنى للمديريات ودعم الجهود المحلية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين مع الاستعانة بالخطط الاستراتيجية والمؤشرات الإحصائية والاستفادة منها في وضع معالجات حقيقية لتحسين الواقع الخدمي في المحافظات.

واستمع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إلى عرض تقديمي من رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي للخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالتضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، والتى صرح «عثمان» بأنها تأتى تنفيذا لبرنامجا للتنمية البشرية تتضمن آليات الدعم الفنى للقائمين على العمل بالمديرية.

Advertisements

وأشار «عثمان» إلى أن الخطة تتضمن 6 محاور لتدريب العاملين في مجالات الدعم النقدي والإغاثة والأزمات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومجال الرعاية الاجتماعية، والرقابة والمتابعة، إضافة إلى الفائمين على تقييم وإدارة المشروعات والضبطية القضائية والتدخل السريع.

وخلال جولته الميدانية، تفقد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية يرافقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، وقيادات العمل بالوزارة، الوحدة الشاملة لرعاية الاحداث بالغردقة، والتى تقوم باستقبال الأطفال المنحرفين والمعرضين للانحراف وتوفر لهم الرعاية المتكاملة من خلال الخدمات النفسية والاجتماعية والإيواء، وتضم الوحدة الشاملة مركز استقبال ودار للملاحظة ومكتب مراقبة اجتماعية ورعاية لاحقة ودار للضيافة وآخر للايداع، حيث وقف «عثمان» على سير العمل بالوحدة واستمع للأبناء حول الخدمات المقدمة، كما قام بزيارة مجمع خدمات الأسرة والطفولة بالغردقة والذي يقدم العديد من الخدمات لأهالي الغردقة.

رفع كفاءة مديريات التضامن

رفع كفاءة مديريات التضامن

ويشمل المجمع حضانة رضع وحضانة للأطفال من عامين حتى 6 أعوام ونادي مسنين ومكتبة ومركز للطفل العامل ونادي طفل، حيث استمع «عثمان» لعرضا حول الخدمات المقدمة بالمجمع وعدد المستفيدين وآليات التطوير المستقبلية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ودعم المكون البشرى، كما تفقد مبنى مركز التدريب الإدارى بالبحر الأحمر وهو أحد مشروعات الخطة الاستثمارية الذي أوشك على الانتهاء.

وعلى هامش الزيارة، عقد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية اجتماعا موسعا بقيادات العمل بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، حيث استعرض «عثمان» مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019- 2020 المنفذة بتضامن البحر الأحمرمع التأكيد على الاهتمام بعامل السرعة والوقت في إنجاز تلك المشروعات، كذلك تم استعراض خطط عمل الإدارات ومناقشة سبل تنفيذها ومعوقات العمل والحلول، وأكد ضرورة تيسير الاجراءات على المواطنين وتقديم خدمة أفضل عبر الوحدات والإدارات الاجتماعية وضرورة التوسع في مظلة الخدمات المقدمة لتشمل المواطنين في كل المحافظة وربط من يستحق ببرامج الوزارة المختلفة ومنها برنامج تكافل وكرامة.