شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن غرب الإسكندرية بسبب كسر بخط 1000 ملى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، السبت، عن قطع المياه عن مناطق أبيس وغرب المحافظة، وذلك بسبب حدوث كسر في ماسورة مياه شرب رئيسية.

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ووفقا لبيان صادر عن الشركة، حدث كسر مفاجئ بأحد الخطوط الناقلة للمياه إلى غرب الإسكندرية قطر 1000 مم بالطريق الدائري شرقي المدينة.

وأضاف البيان أن الكسر تسبب في انقطاع وضعف مياه الشرب عن بعض مناطق أبيس وغرب الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه ستتم عودة المياه بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ونوهت الشركة بأنه يمكن للمواطنين بتلك المناطق طلب سيارات مياه متنقلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.