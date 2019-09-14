شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفدًا من «أوشن الأمريكية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور جون لارسون، رئيس جامعة أوشن الأمريكيه المجتمعية- بنيوجيرسى، والدكتور حاتم عقل، نائب رئيس جامعة أوشن، والدكتورة مايسة أبويوسف، مدير العلاقات الدولية بجامعة أوشن، لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة اوشن المجتمعية الأمريكية.

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وقال «الكردى» إن البرنامج يهدف إلى ربط الخريجين مباشرة بالصناعة، وتلبية احتياجات وظائف الثورة الصناعية الرابعة، ومناقشة تطبيق النظام الدراسى والذى يعتمد على دراسة الطالب لمدة عامين بجامعة الإسكندرية يحصل بعدها الطالب على شهادة في مجال التخصص من جامعة أوشن، أيضا يستطيع الطالب أن يدرس عامين آخرين في مصر أو في أمريكا وفقا لرغباته، وذلك وفقاً للبروتوكول المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة «أوشن» الأمريكية لإنشاء الكليات المجتمعية الأمريكية داخل مصر.

وأشار إلى أن البرنامج سيبدأ ببرامج تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الحاسب الآلي، وذلك بعد استكمال الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن هذا النموذج الجديد من التعليم يتيح للطالب حرية اختيار نظام الدراسة، وتطوير مهاراته وإكسابه الخبرات المختلفة أثناء وبعد الدراسة الجامعية مما يؤهله إلى الالتحاق بسوق العمل الحديثة.

من جهته، لفت الدكتور لارسون إلى الترتيب المتقدم لجامعة أوشن كونتى، حيث تعد من أفضل ١٠٠ جامعة ضمن ١١ ألف كلية مجتمعية على مستوى أمريكا، موضحاً أن البرامج المشتركة ستتم بالتقنية الحديثة وبنفس المناهج الأمريكية وبنظام الساعات المعتمدة.

وفد أكاديمى أمريكى يزور جامعة الإسكندرية

وفد أكاديمى أمريكى يزور جامعة الإسكندرية

وفد أكاديمى أمريكى يزور جامعة الإسكندرية