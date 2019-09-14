شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مقابلات شخصية لـ169 متقدمًا لشغل 69 وظيفة قيادية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية من إجراء المقابلات الشخصية لـ169 متقدمًا من إجمالي 442 لشغل 69 وظيفة قيادية شاغرة بالوزارة، وذلك في ضوء الإعلان رقم 1 لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة، و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي، السبت، إن المتقدمين مقسمون كالتالى، 116 متقدمًا لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة، و123 متقدمًا لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا، و203 متقدمين لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام، مشيرًا إلى إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية، وذلك على مدار يومي 19و20 مايو الماضى.

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وشدد «شعراوي» على سعي الوزارة بصورة دائمة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصلة التحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا، التى تضم في عضويتها كلًا من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية السابق، ونائب لمجلس الدولة، وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات، وذلك بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف، وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

وأوضح الوزير أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة، منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وجميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتي ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وذكر أن هذه المسابقة تأتي أيضاً في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء، لافتاً إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.