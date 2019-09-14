شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة مائية وسقوط أمطار غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

السلوم 22 29

سيوة 20 31

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 29

رأس سدر 23 32

نخل 17 32

نويبع 26 33

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 23 33

أسيوط 24 33

سوهاج 25 34

قنا 25 36

الأقصر 25 36

أسوان 28 37

أبوسمبل 24 37

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 29 34