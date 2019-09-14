شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة بيع كراسات الشروط لحجز الوحدات الصناعية بالغردقة لـ26 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قررت مد فترة سحب كراسات الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجمع الغردقة الصناعي إلى الخميس 26 سبتمبر الجاري، والتى كان من المقرر أن تنتهى 12 سبتمبر، لحجز عدد ٢١٨ وحدة صناعية بمساحة ٣٣٦ مترا مربعا بالمدينة الصناعية بالغردقة.

وقال نادر حسن، مدير جهاز المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر، إنه يجب أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي ستتم إقامته، والمستندات والأوراق المطلوبة بكراسة الشروط، والأنشطة المستهدفة بالمدينة الصناعية بالغردقة (غذائى- هندسي- كيماوى- منسوجات وملابس- مواد بناء ديكورية)، كما يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة بحد أقصى ٤ وحدات، ويتم حجز الوحدة بأسلوب التمليك أو بنظام الإيجار لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد لمدة عشر فترات (طبقا للشروط المالية والإجرائية الواردة بكراسة الشروط).

ويقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل حتى ٥ ملايين جنيه مصرى لمدة ٦ سنوات بفترات سماح تصل إلى سنة كاملة (يتم خلالها سداد العوائد المستحقة)، وذلك لتمويل وشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، وتتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبق عليها الشروط.