شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: جيش مصر ثقل المنطقة.. والمؤامرة في 2011 بدأت ضد «الداخلية والدفاع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جيش مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة.
وأضاف «السيسي»، في مؤتمر الشباب الثامن، صباح اليوم، أن «من يريد إيقاع مصر، لا يمكن له الإيقاع بها إلا بوقوع جيشها».
وضرب الرئيس مثالاً بما حدث في عام 2011 قائلاً: «المؤامرة التي حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما».
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