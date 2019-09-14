شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: جيش مصر ثقل المنطقة.. والمؤامرة في 2011 بدأت ضد «الداخلية والدفاع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جيش مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة.

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وأضاف «السيسي»، في مؤتمر الشباب الثامن، صباح اليوم، أن «من يريد إيقاع مصر، لا يمكن له الإيقاع بها إلا بوقوع جيشها».

وضرب الرئيس مثالاً بما حدث في عام 2011 قائلاً: «المؤامرة التي حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما».