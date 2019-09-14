شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1084 قضايا تهرب ضريبي بقيمة أكثر من مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
واصلت شرطة التهرب الضريبي حملاتها الأمنية، ونجحت في ضبط 1084 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 135 حالة ضرائب عامة، وكشف 46 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و93 قضية فى مجال الجمارك.
ونجحت الحملات الأمنية في ضبط 360 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و108 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 333 حكم قضائى، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا أكثر من مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
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