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التعليم تعلن فتح باب التسجيل الإلكترونى لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التسجيل الإلكترونى لأولياء الأمور الراغبين فى التقدم لأبنائهم لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج"  للعام الدراسي 2020- 2019، ويمكن التسجيل للطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي وذلك من خلال بيانات الرقم القومي للطالب.

ويمكن للطالب التسجيل من هنا..

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" للعام الدراسى 2019،2020، مؤكدة أن امتحانات الدور الأول تبدأ 11 إبريل 2020، على أن تبدأ اختبارات الدور الثانى 11 يوليو 2020، وذلك طبقا للجداول التى تصدرها الإدارة العامة للامتحانات ولا يجوز للسفرات والقنصليات إجراء أى تعديل على هذه المواعيد.

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أكدت الوزارة على أن امتحانات "أبناؤنا فى الحارج" تعقد وفقا للمناهج المصرية والتى تدرس فى العام الدراسى 2019،2020، بدءا من الصف الاول الابتدائى وحتى الثانى الثانوى.

 

جدير بالذكر، أن امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج تعقد فى قرابة  196 سفارة وقنصلية ويؤدى فيها الامتحان قرابة 50 ألف طالب سنويا.

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