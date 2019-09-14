شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض العثور على أسرة من 5 أفراد متوفيين بمنزلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر الأهالى بقرية الرياينة التابعة لمدينة أرمنت غربى الأقصر، اليوم السبت، على سيدة عجوز وابنتها وأحفادها الثلاثة متوفين داخل منزلهم فى ظروف غامضة، وتم على الفور نقل جثامينهم للمستشفى لحين عرضها على الطب الشرعى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر إخطاراً من مأمور مركز شرطة أرمنت يفيد بالعثور على سيدة عجوز تدعى "ن.أ" وابنتها "ص.ع" وأحفادها الثلاثة متوفين داخل منزلهم بقرية الرياينة غربى المحافظة، وأمر على الفور بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بالمديرية للتحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها.

ومن جانبهم قام رجال مركز شرطة أرمنت بجمع البصمات والأدلة من منزل المتوفين الخمسة، ونقل جثامينهم لمشرحة مستشفى أرمنت التخصصى لحين عرضهم على رجال الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.