شاهد فى دقيقة.. مقررات الصفوف الأولى وطرق التقييم مع أول أيام الدراسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظاما للتعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثانى بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام الرسمية، والرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، والخاصة بنوعيها عربى ولغات مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2019.2020. ويستعرض ”الخليج 365” المقررات الدراسية وطرق التقييم فى السطور التالية:- 1ـ منهج أولى ابتدائى متعدد التخصصات، ويضم "لغة عربية، لغة إنجليزية، تربية دينية، تربية بدنية وصحية". 2ـ منهج الصف الثانى الابتدائى متعدد التخصصات ويشمل "عربى، رياضيات، إنجليزى، دين، تربية بدنية وصحية". 3ـ يتشارك فى تدريس المناهج الدراسية المشار إليها 2 من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة. Advertisements 4ـ تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفين الأول والثانى بالمرحلة الابتدائية. 5ـ إجراء تعديلات النظام المدرسى وفق ظروف كل محافظة بشرط عدم تأثيره على محتوى برنامج الدراسة وفلسفته. 6ـ حظر تطبيق أى مقررات دراسية أو كتب بخلاف المناهج الواردة بالقرار. 7ـ نظام التقييم بالصفين الأول والثانى الابتدائى يقوم على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للطالب. 8ـ فى نهاية كل فصل دراسى يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب.

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