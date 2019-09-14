شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس لطيف غدا وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 32 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة علي شمال الصعيد حار علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .
وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحرالمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس لطيف غدا وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 32 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.