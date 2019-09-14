شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة يغادرون مطار القاهرة لبدء جولة أوروبية بالخارج.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، متوجهين إلى إيطاليا على متن رحلة مصر للطيران لبدء جولة أوروبية بالخارج.
تم استقبال أوائل الثانوية العامة، في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من قبل فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، والتقاط صورا تذكارية قبل الرحلة.
وحظى أوائل الثانوية العامة، بحفاوة كبيرة من قبل العاملين بالمطار، قبل توديعهم إلى رحلتهم الأوروبية التي كانت قد سبقتها تكريمات كثيرة من جهات ومؤسسات بالدولة تقديرا لتفوقهم الدراسي.
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