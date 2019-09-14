شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الوطنى للشباب يحتفى بأبطال مصر فى الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة بأبطال مصر فى دورة الألعاب الأفريقية، والذين حصدوا أكبر عدد من الميداليات فى بطولة واحدة، بالإضافة إلى فريق كرة اليد للناشئين الحاصل على ذهبية بطولة العالم.

واحتفل الحضور فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة الرياضيين فى المؤتمر الوطنى وقاموا بتحيتهم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض فيلم بسواعد شباب مصر، الذى استعرض عددا من النجاحات التى حققتها مصر عبر شبابها فى مجالات العلوم والرياضة والاقتصاد والطاقة وعدد من القطاعات الأخرى.