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المؤتمر الوطنى للشباب يحتفى بأبطال مصر فى الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة بأبطال مصر فى دورة الألعاب الأفريقية، والذين حصدوا أكبر عدد من الميداليات فى بطولة واحدة، بالإضافة إلى فريق كرة اليد للناشئين الحاصل على ذهبية بطولة العالم.

واحتفل الحضور فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر  بمشاركة الرياضيين فى المؤتمر الوطنى وقاموا بتحيتهم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض فيلم بسواعد شباب مصر، الذى استعرض عددا من النجاحات التى حققتها مصر عبر شبابها فى مجالات العلوم والرياضة والاقتصاد والطاقة وعدد من القطاعات الأخرى.

 

الرئيس السيسى خلال الاحتفاء بأبطال مصر فى دورة الألعاب الأفريقية (1)

 

 

الرئيس السيسى خلال الاحتفاء بأبطال مصر فى دورة الألعاب الأفريقية (2)

 

 

الرئيس السيسى خلال الاحتفاء بأبطال مصر فى دورة الألعاب الأفريقية (3)

 

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الرئيس السيسى خلال الاحتفاء بأبطال مصر فى دورة الألعاب الأفريقية (4)

 

 

الرئيس السيسى خلال الاحتفاء بأبطال مصر فى دورة الألعاب الأفريقية (5)

 

 

الرئيس السيسى خلال الاحتفاء بأبطال مصر فى دورة الألعاب الأفريقية (6)

 

 

الرئيس السيسى خلال الاحتفاء بأبطال مصر فى دورة الألعاب الأفريقية (7)

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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