شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجيش المصرى، يمثل مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة بشكل عام. وشدد الرئيس، فى المداخلة التى أجراها، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الثامن المنعقد بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات، على أنه لا يمكن أن نقبل الإساءة للجيش المصرى فى ظل ما تحقق من انجازات وما يمثله للدولة المصرية.

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