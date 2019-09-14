تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 15 معلومة كل ما تريد معرفته عن اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد وقيمة التخفيضات الممنوحة والأوراق المطلوبة خلال استخراجها ونوع القطارات التى يستقلها حامل هذه الاشتراكات. 1ـ مكاتب الاشتراكات موجودة بالمحطات الرئيسية فقط. 2ـ يسحب الطالب استمارة الاشتراك من أقرب مكاتب الاشتراكات. 3ـ قيمة استمارة الاشتراك بقيمة 5 جنيهات. 4ـ يملأ الطالب بيانات الاستمارة ويعتمدها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له. 5ـ خلال توجه الطالب لمكتب الاشتراكات باستمارة الاشتراك بعد اعتمادها من الجهة التعليمية التابع لها عليه إحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد و2 صور شخصية. 6ـ يتم استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من أقرب محطة لموقع إقامة الطالب وفقا لمحل الإقامة المسجل حتى المنطقة التى تقع بها المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له الطالب. 7ـ تحديد محل الإقامة حسب بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد فقط. 8ـ الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط (المميزة والمطورة). Advertisements 9ـ تحديد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%. 10- الاشتراك يستخرج لمدة 3 شهور أو 9 شهور. 11ـ اشتراكات الطلاب تستخرج لمسافات من 15 كم حتى 400 كم. 12ـ قيمة اشتراكات الطلاب تتراوح بين 14 جنيها حتى 33 جنيها لمدة 3 شهور. 13ـ قيمة الاشتراكات تتراوح بين 21 جنيها حتى 75 جنيها لمدة 9 شهور. 14- إذا رغب الطالب استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة بين المكيف والعادى في شباك الحجز. 15ـ تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات لاستخراج اشتراكات الطلبة اعتبارا من يوم السبت 14/9/2019 .

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