شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مودرن أكاديمى يشنون حملة "مهزلة الهندسة" ويشكون من زيادة المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مجموعة من طلاب كلية الهندسة بمودرن أكاديمى، حملة شرسة على إدارة الكلية؛ كما شكوا بعض القرارات الجديدة التى أقبلت عليها الإدارة بزيادة المصروفات الدراسية والكتب وغيرها.

وأكد الطلاب، من خلال الحملة التى تصدرت موقع تويتر اليوم، أنهم يعانون بسبب القرارات الجديدة والخاصة برفع أسعار الكتب الدراسية ومصروفات الأتوبيسات الخاصة بالأكاديمية وكذلك زيادة سعر الساعة المعتمدة بالمواد الدراسية، شاكين بعض الأخطاء التى وردت فى شهادات الطلاب باعتبارهم راسبين وهم قد اجتازوا السنة الدراسية.

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وأشار الطلاب، إلى أن هذه القرارات غير مسئولة وتضر بالعملية التعليمية، مؤكدين أن اتحاد الطلاب بالكلية مؤيد لهم فى كل مطالبهم بضرورة تراجع الإدارة عن هذه القرارات التى تضر مستقبلهم وتستنزف أموالهم بغير حق.