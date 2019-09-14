مصر للطيران تتعاقد مع شركة لخدمة الركاب فى مختلف دول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران، عن توقيع تعاقد مع شركة متعددة الجنسيات لخدمات الركاب في مختلف دول العالم، لتطوير وتوفير خدمات دعم الركاب متعددة القنوات عبر جميع شبكات الشركة وخاصة فى بعض خطوط الخط الساخن .
وأوضحت الشركة، إن سيتم حل المشاكل التى تواجه الركاب فى الوصول إلى الخط الساخن 1717، على أن يتم حلها فى أقرب وقت ممكن، من خلال الشركة التى تعاقدت معها الشركة، وأشارت الشركة إلى أنها ملتزمة بتقديم أفضل الحلول لإرضاء الركاب.
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