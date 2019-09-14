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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مقابل أداء خدمة التلقيح الاصطناعى للحيوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رقم 726 لعام 2019، بشأن تعديل مقابل أداء خدمة التلقيح الاصطناعى للحيوان شاملة جرعة السائل المنوى المجمد "القصيبة"، المستخدمة فى هذه الخدمة 30 جنيها داخل الوحدة، و40 جنيها خارجها.

 

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وجاء نص القرار كالتالى:

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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