شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مقابل أداء خدمة التلقيح الاصطناعى للحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رقم 726 لعام 2019، بشأن تعديل مقابل أداء خدمة التلقيح الاصطناعى للحيوان شاملة جرعة السائل المنوى المجمد "القصيبة"، المستخدمة فى هذه الخدمة 30 جنيها داخل الوحدة، و40 جنيها خارجها. Advertisements وجاء نص القرار كالتالى:







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