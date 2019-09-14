فيديو.. دار الإفتاء للشباب: احذروا أن تسخروا شبابكم لخدمة تيارات التكفير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو موشن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "، تحت عنوان:"الشباب نعمة حافظ عليها"، أكدت فيه إن الشباب من أجمل نعم الله على الإنسان.
وقالت دار الإفتاء خلال الفيديو موشن:"قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله فى ظله بينهم شاب نشأ فى طاعة الله، فأنت مسئول عن شبابك فاحذر أن تسخر نعمة شبابك فى خدمة الأفكار الباطلة التى تروج لها جماعات الضلال وتيارات التكفير".
وتابعت دار الإفتاء:"ونبينا نبى الرحمة يأمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق ويحض على البناء والسعى فى عمارة الأرض ونفع الناس فاتبعه تهتدى، وقال سبحانه وتعالى:" قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".
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