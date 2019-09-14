شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبحث مع أمين جائزة خليفة الدولية للنخيل تشغيل مصنع التمور بالوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وفد جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة، بحضور الدكتور عز الدين جاد الله العباسى مدير المعمل المركزى للنخيل، والدكتور امجد القاضى المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجاره والصناعة، و عهد كركوتى سكرتير جائزة خليفة الدولية.

ونقل الامين العام للجائزة تحيات الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان – وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة لوزير الزراعة، كما ووجه له الدعوة لحضور فعاليات الجائزة خلال شهر مارس القادم وكذلك حضور مهرجان التمور المصرية الخامس بالخارجة بمحافظة الوادى الجديد فى نوفمبر المقبل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التشغيل التجريبى لمصنع التمور بمحافظة الوادى الجديد بعد إعادة تجديده وتأهيله بالمعدات الحديثة والتى تكلفت حوالى 17 مليون جنيه، حيث من المقرر افتتاحه رسميًا خلال مهرجان التمور.

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واستعرض امين عام الجائزة الانشطة التى تم تنفيذها فى مصر، والتى تشمل اقامة مجمع وحدات تبريد التمور بالواحات البحرية بطاقة 3900 طن عبارة عن 6 غرف "6×650 طن غرفة" 5 وغرف تبريد وغرفة تجميد، والمقرر افتتاحها رسميا فى نوفمبر المقبل وتشغيلها تجريبيا خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن خطة العمل لإنشاء مصنع للتمور بأسوان .

وأكدت وزارة الزراعة على اهمية أن يشمل التعاون دعم الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتوسعة اماكن الحملة لتشمل مناطق أخرى كسيوه وأسوان وأماكن تجمع النخيل اضافة للواحات البحرية والداخلة.

وأشارت وزارة الزراعة الى إنشاء معمل زراعة انسجة بطاقة إنتاجية 200 الف شتلة نخيل سنويا، وكذلك عمل وحدات تبريد اخرى بمناطق الانتاج الرئيسية "أسوان – سيوه – الوادى الجديد"، فضلا عن التعاون فى دعم البحوث بوزارة الزراعة.