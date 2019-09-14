شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الأقصر الكاثوليكى يترأس الاحتفال بعيد الأب يوسف الفرشوطى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت كنيسة العائلة المقدسة بفرشوط بتذكار عيد الأب يوسف الفرشوطي، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك. وشارك معه في الذبيحة الإلهية القمص اندراوس بسادة ، والأب ماركو والأب حنا رعاة الكنيسة، كما شارك في القداس الإلهي الأب شنودة، والأب يوسف، والأب مرقس سليمان . Advertisements حضر الاحتفالية أبناء الرعية وأيضاً من رعايا أخري مختلفة مثل رعية نجع حمادي. ولد الفرشوطي بضواحي نابولي ( إيطاليا ) يوم 18 سبتمبر عام 1812 من أبوين فقيرين هما فينشنسو وماريا مزركوردي قبل أن يتم عامه السادس عشر أرتدي الثوب الرهباني الفرنسيسكاني وذلك في منتصف عام 1828 وسيم كاهنا في أواخر عام 1834 بنابولي تابعا لاقليم القديس بطرس دي أرام، وقضى أحد عشر عاما في نابولي ثم طلب أن يكون مرسلا في إرسالية الرهبان الفرنسيسكان بصعيد مصر فوصل الي الاسكندرية عام 1845 ومنها إلى طهطا والتي قضي أكثر من ثلاثين عاما راعيا بها ، في صيف عام 1876 انتقل الي فرشوط فخدم طائفة الاقباط الكاثوليك بها حتى وفاته.

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