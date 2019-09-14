شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل أعضاء اللجنة الطبية للإكليروس بدير الأنبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون أمس مجموعة من أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية مع أسرهم.

من مهام اللجنة متابعة الحالات المرضية الخاصة بالإكليروس والرهبان والراهبات وأثنى البابا على عملهم ومجهوداتهم في تقديم المشورة الطبية والدعم الصحي.

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كان البابا تواضروس قد ترأس مساء الأربعاء عشية عيد النيروز بالكاتدرائية وقدم التهنئة لجموع الشعب بمناسبة السنة القبطية الجديدة، لافتا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأساس هى كنيسة شهداء منذ تأسيسها على يد القديس مارمرقس.

وأضاف البابا تواضروس، أنه مع بداية العام القبطي الجديد يجب على الإنسان أن يسلك في كل أمور حياته بتدقيق وأمانة، وأن يقدم الخدمة للآخرين بشكل دائم، وأن تتعلق قلوبنا بالسماء وألا نرتبط بالأرض لأن الزمن هنا محدود وأنه يجب أن يتطلع الإنسان إلى حياته الأبدية.