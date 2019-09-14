ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من الهيروين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط متهمين حال ترويجهما المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أسيوط. وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الهيروين وزنت 110 جرامات، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من حصيلة البيع. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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