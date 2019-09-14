بسبب الخلافات المالية.. 7 عاطلين يختطفون سائقا والتعدي عليه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في إعادة سائقا اختطفه 7 عاطلين بسبب خلافات مالية.

ورد بلاغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بقيام مجهولين يستقلون سيارتين ملاكي باختطاف (سائق نقل) من منزله على إثر خلافات مالية بينه وبين (تاجر مواد بناء).

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم (تاجر مواد البناء، 7 عاطلين - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية)، وقيام التاجر باحتجاز المجني عليه بنطاق أمن الإسماعيلية، ثم قيامه بإطلاق سراحه عقب اقتياده إلى مكان غير معلوم وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والأوراق، والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح قطعي بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارتي البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية، أسفرت الجهود عن ضبط اثنين منهم وبحوزتهما (2 بندقية آلية -13 طلقة نارية من ذات العيار )، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين لذات الخلافات باستخدام الأسلحة المضبوطة وسيارتين ملاكي، وتم بإرشادهما ضبط إحدى السيارتين (ملك أحدهم)، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والسيارة الأخرى.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.