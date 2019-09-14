ضبط مسجل خطر تزعم عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في ضبط مسجل خطر كون عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية. وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المتهمين وضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب وقيامهما بارتكاب 8 جرائم سرقات دراجات نارية، وبإرشاده تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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