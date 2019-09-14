ضبط 3 متهمين بالاتجار في الحشيش والهيروين بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين.
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط عدد 3 أشخاص، مقيمين بطور سيناء لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 18 طربة حشيش، و52 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي1500 جنيه و3 أسلحة بيضاء.
واستخدم المتهمون سيارتين للترويج للمواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
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