"الداخلية" تحبط محاولة تهريب أدوية محظورة لخارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل من خلال منفذ أرقين على الحدود المصرية السودانية.
وتمكنت وحدة البحث الجنائي بإدارة شرطة منفذ أرقين من ضبط أحد الأشخاص، مندوب إحدى شركات السفر والرحلات، حال قيامه بتهريب كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل المحظور تصديرها خارج البلاد ضمن أمتعته المحملة على السيارة قيادة (أحد الأشخاص - مقيم بالشرقية).
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط (6000 عبوة عقاقير طبية - 1440 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة).
وقدرت القيمة الجمركية المستحقة عليها 954 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب.
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