

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت أجهزة الأمن بمطار أسيوط، في إحباط محاولة تهريب 16 عملة معدنية أثرية إلى خارج البلاد. كانت الإدارة العامة لأمن الموانئ، تمكنت من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته 16 قطعة عملة معدنية برونزية مختلفة الأشكال والأحجام مخفاة بحقيبة ضمن أمتعته يشتبه في أثريتها، وبعرضها على لجنة أثرية تابعة لإدارة آثار أسيوط قررت أنها أثرية ترجع للعصر اليوناني الروماني. واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل تهريبها للخارج.. أمن المنافذ يضبط 16 عملة أثرية بمطار أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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