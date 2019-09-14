بـ 2 كيلو هيروين وأسلحة نارية.. سقوط 5 متهمين بالسلام والوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهز الأمن الأمنية بمديرية أمن القاهرة شن حملاتها الأمنية لاستهداف تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بالسلام والوايلي. وأسفرت الجهود عن ضبط 4 متهمين بمنطقة السلام بحوزتهم 2 كيلو هيروين فرد خرطوش، 3 طلقات لذات العيار، 2 سلاح أبيض "2 مطواة"- مبلغ مالي- 2 ميزان حساس، 6 هواتف محمول). كما تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلي من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته (كمية من مخد الفودو وزنت 500جرام- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مبلغ مالي، 2هاتف محمول". وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

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