عصابة الشرطة المزيفة تختطف "طباخ ترامادول" بالساحل بسبب خلافات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة رجال شرطة واختطفوا أحد الأشخاص بمنطقة الساحل.

تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من سيدة مقيمة بدائرة القسم، تفيد بأنها حال تواجدها صحبة زوجها أمام العقار سكنهما فوجئت بقيام 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا باصطحاب زوجها داخل السيارة ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن المجني عليه يزاول نشاطاً إجرامياً غير مشروع في مجال تصنيع الأقراص المخدرة "ترامادول" وترويجها على عملائه ووجود خلافات مالية بينه وبين (أحد الأشخاص – مقيم دائرة مركز شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة).

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باستهداف المتهمين وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجني عليه بمنطقة قليوب/قليوبية وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وبحوزتهم بندقية خرطوش هيكلية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول شراء ماكينات تصنيع وتعبئة الأقراص المخدرة ، خطط لاختطافه ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي 850 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه ، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وبمواجهته المجنى عليه بالمعلومات والتحريات وما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، وتم بإرشاده ضبط كمية من أوراق الكرتون بمسكنه مدون عليها عقار الترامادول المخدر.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.