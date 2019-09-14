حبس 3 أشخاص بتهمة اختطاف طفل في منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة منشأة ناصر، اليوم السبت، بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم باختطاف طفل لطلب فدية من أسرته.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى إبلاغ أحد المواطنين عن اختفاء نجله عقب خروجه من المنزل وتلقيه في وقت لاحق اتصالًا تليفونيًا من أحد الأشخاص يطالبه بدفع فدية 3 ملايين جنيه لإطلاق سراح نجله.

على الفور تشكل فريق بحث من ضباط المباحث، وتوصلت جهوده إلى قيام عامل بالمطعم المملوك لوالد الطفل المختطف باستدراج الطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة أجرة واخفاؤه لدى أحد أصدقائه بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وتعيين حراسة عليه وطلب الفدية لعلمه بثراء والد الطفل.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهمين الثلاثة وتحرير الطفل.