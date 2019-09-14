راكب يخفي 885 كارت ميموري.. إحباط محاولتي تهريب بمطار برج العرب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولتي تهريب منظار بندقية، وعدد من الهواتف المحمولة وكروت الذاكرة الخاصة بها، أخفاها راكبين داخل حقائبهم وعلى جسد أحدهما أثناء وصولهما من الإمارات والبحرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقال مصدر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة الخليج القادمة من البحرين، تم الاشتباه راكب "ب . ع . ع"، مصري الجنسية، بتفتيش حقائبه تبين وجود 2 ساعه سامسونج Samsung Galaxy Watch مزودة بكاميرا، و7 سماعة Samsung Galaxy Buds، و7 هواتف محمولة ماركة آيفون وسامسونج، و5 اسطوانه بلاي استيشن مخبأة بين طيات الملابس، وبتفتيشه ذاتيًا تبين وجود 885 كارت ميموري 2 و8 جيجا مخبأة داخل حذائه.

وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة، تم الاشتباه في الراكب "ا . م . م" مصري الجنسية، بتفتيش حقائبه تبين وجود منظار مزود بـ2 قاعدة للتثبيت على البندقية مخبأة بين طيات الملابس.

قرر محمود فرغلي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط وتحريز المضبوطات.