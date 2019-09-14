السيسي: شبكات التواصل هي "الدماغ" التي تربط الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شبكات التواصل هي الدماغ التي تربط الإرهاب: "شبكات التواصل والمواقع هي دي الدماغ اللي ماسكة، التكليفات بتيجي والمواقع موجودة لكن مين الدماغ اللي بتدير مش معروف بشكل مباشر أو واضح".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: "2001 كانت نقطة فاصلة في تاريخ ظاهرة الإرهاب، وكان لابد من رد فعل أمريكي يكافئ ما تعرضت له، ظهر التدخل في العراق وأفغانستان، وزي ما استخدمت لاستنزاف قدرات الدول ممكن العكس يتعمل".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "آمال الشعوب بتدمر بالإرهاب، مناعة الدولة دايمًا تبقى تحت عنينا، محدش ينسينا ده، هوا راح سوريا إمتى في 2011 و2012 و2013 بقى في مصر أمتى بعد 2011 لأن مناعة الدولة تأثرات هتقولوا إنه كان حراك شعبي صحيح لكن في النهاية محصلته إضعاف قدرة الدولة الوطنية ووقتها تبان القوى الصغيرة دي ووزنها النسبي يزيد مقارنة بالضعب والوهن اللي أصاب الدولة".

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وأكد الرئيس: "عايزين نحطم سوريا ونعمل فراغ في الشرق نكمل على الفراغ اللي تحقق في العراق علشان ندمر الشرق كله، أنا بتكلم بشكل صريح قوي وخطير، لما تدمر سوريا يبقى خلاص، مفيش حرب تقليدية تقدر تعمل فينا إن حد يستخدم أسلحة ضدنا دون مساءلة من المجتمع الدولي إلا بالإرهاب.. ناسك وأهلك هنعمل إيه.. حجم التدمير في سوريا هائل، والتكلفة كام، الصاروخ الواحد في الطائرة ممكن يتكلف مليون و2 و3 مليون دولار لكن عبوة ناسفة أقلب بيها حال البلد والناس وأحطم معنوياتهم وأفزعهم".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ويحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.

وتشهد فعاليات المؤتمر -والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط- 3 جلسات أهمها جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.