السيسي عن الإرهاب: "هي الحكاية كده.. يا تسلموهم الحكم يا تقفوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فكرة الإرهاب تعتمد على ضرب مركز ثقل الدين للشعوب والإنسانية وليس الإسلام فقط.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: "عندكم خيار من الاتنين يا مصريين يا تسلمولهم يحكموا مصر يا تقفوا، هي الحكاية كده".
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "يا نديهم الحكم يا نقف، وهيفضل الصراع بينا وبينهم كده لأننا حتى الآن لم نتصدى للقضية على المستوى الفكري".
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
ويحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.
وتشهد فعاليات المؤتمر -والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط- 3 جلسات من بينها جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.
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