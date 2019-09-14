مؤتمر الشباب| من هم المتحدثون في جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: بدأت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و1600 شاب مصري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. ودارت الجلسة الأولى للمؤتمر حول تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ويستعرض الخليج 365 من هم المتحدثون في هذه الجلسة على النحو التالي: الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. Advertisements الدكتورة دلال محمود، مدير الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. تقى النجار، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. حسين عبد الراضي، الباحث السياسي. محمود قاسم، الباحث السياسي.

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