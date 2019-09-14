السيسي: الإرهاب لا يمكنه النجاح إلا إذا تبنته دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

مي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإرهاب استخدم في الفترة من 1980 إلى 1988 لتحقيق أهداف سياسية بعيدا عن الشرعية الدولية أو الصدام بين الدول.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: "لما أكون عايز أدخل مواجهة هتكون صادمة يبقى الإرهاب هو الوسيلة الناجحة بتكلفة أقل وهو ما حدث وانتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، الإرهاب لا يمكن له النجاح إلا إذا تبنته دول وتخلق له بيئات حاضنة، في باكستان مدارس طالبان فضلت 3 سنوات يتجمع فيها الشباب البرئ والجرئ والطموح وبه شئ من الاندفاع من أجل الجهاد".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كان على جرائد ومجلات عالمية يتحط صور المجاهدين على أنهم يقومون بأدور عظيمة جدًا ويتم استقبالهم في الدول المؤيدة لهم بشكل جيد جدًا، الفكرة اتعملت إزاي في المدارس، اتعمل تنظير سياق فكري كامل من الألف إلى الياء، إن اللي بتعمله مقدس وشريف وجهاد حقيقي في سبيل الله، وأنت في الآخر أداة تستخدم لتدمير دول ونفسك".

وأكد السيسي: "في أي عقيدة لو حبيت تعمل سياق يوصلك إنك تقتل الناس ممكن تعمل، تحرف النصوص وتحرف المعاني، وده اتعمل وأصبحوا يسمون العائدون من أفغانسات وإحنا استقبلنا منهم ناس، الفكرة دي شجعت دول تانية على الاستفادة ودفع أموال لكي يكون لها تأثير في العام عبر استخدامهم".

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وأشار الرئيس إلى وجود تحديات عند هذه الدول: "تحدي هنعمل إيه معاهم بعد ما خلصت القضية وألهمت بعض الدول في استخدامهم كقوة يمكن الاستعانة بها لتحقيق أهدافها".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ويحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.

وتشهد فعاليات المؤتمر -والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط- 3 جلسات أهمها جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.