نايل سات: ندرس العروض المقدمة للمناقصة تصنيع قمر مصري جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) إنها تسلمت العروض المقدمة للمناقصة المحدودة لتصنيع وإطلاق قمر صناعي مصري جديد وجاري دراستها. حسب بيان. وأضافت المصرية للأقمار الصناعية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية إنها شكلت لجنة لفتح ودراسة المظاريف لتحديد أنسب العروض المقدمة. وبدأت المصرية للأقمار الصناعية منتصف يوليو الماضي إجراءات عمل مناقصة محدودة لتصنيع وإطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 والمحطات الأرضية الخاصة به. Advertisements وقالت نايل سات في وقت سابق إنها تستعد لتصنيع القمر الصناعي الجديد 301، بتكلفة تبلغ 300 مليون دولار؛ ليعمل بجانب القمر الحالي 201 فى منطقة مدارية جديدة للحصول على ترددات إضافية. وأوضحت أن تكلفة إطلاق القمر الجديد لن تقل عن 350 مليون يورو. وفي شهر يوليو 2017، أعلنت الشركة – فى بيان صحفي – عن انتهاء العمر الافتراضي للقمر الصناعي نايل سات 102، وخروجه من الخدمة بعد أن أمضى 18 عامًا بدلاً من 15 عامًا هو العمر الافتراضي لأى قمر صناعي. وتملك الشركة قمراً صناعياً نايل سات 201، يستخدم فى بث القنوات الفضائية.

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