السيسي: ظاهرة الإرهاب الدولي "وحش" خرج عن سيطرة من أطلقوه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجماعات الإرهابية والإرهابيين في تزايد مستمر، لافتًا إلى أن ظاهرة الإرهاب الدولي أصبحت "وحش" خرج عن سيطرة من أطلقوه.

وأضاف السيسي، خلال خلال كلمت بجلسة تقييم مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، اليوم السبت، "الإرهاب جاي عشان يدمر الـ55 دولة إسلامية ويفضلوا كدا ومايتقدموش أبدًا".

وعقب الرئيس على تجديد الخطاب الديني، قائلا: " أنا مش مصدق أن أنت متأخر 700، 800 سنة في تفسيرك، أنا مش بتكلم عن الثوابت، لكن اللى بتقدمة بيتصادم مع المجتع والإنسانية، ولا يمكن أن يتواجد دين سماوي يتصادم مع الدنيا والتطور.