السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان" تاريخ التنظيمات الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "تاريخ التنظيمات الإرهابية"، لشرح كيف ولدت هذه التنظيمات من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، على مدار تاريخها الملوث بالدم والإرهاب.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بمركز المنارة بمنطقة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بمشاركة نحو 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
ويحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.
وتشهد فعاليات المؤتمر - والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط - جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.
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