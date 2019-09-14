باحث في المركز المصري للدراسات: "الإخوان" هو التنظيم الأم للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد حسين عبد الراضي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مسرح عمليات الإرهاب حول العالم يشهد سيطرة ثلاثة تنظيمات رئيسية وهم ( تنظيم الاخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش"، معتبرا أن تنظيم الإخوان المسلمين هو التنظيم الام لكافة التنظيمات الإرهابية وذلك انطلاقا من دراسات بحثية رصدت أن أفكار حسن البنا وسيد قطب وغيرهم من منظري ومؤسسي جماعة الاخوان مثلت الدستور الحاكم للنشاط الإرهابي.

وأضاف أن افكار وأدبيات تنظيم الاخوان مثل استاذية العالم و الحاكمية والجاهلية والخلافة كلها مبادىء استلهمت منها التنظيمات الإرهابية افكارها، مضيفا أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري صرح في لقاء تلفزيوني بأن أسامة بن لادن كان على علاقة وثيقة بالإخوان المسلمين.

وأشار إلى ما أقره الظواهري في كتابه "فرسان تحت راية النبي" بأن أدبيات سيد قطب تمثل المنهج الذي تستلهم منه الجماعات الجهادية أو التكفيرية أفكارها.

ولفت الى تصريحات خطيب جماعة الاخوان يوسف القرضاوي التي قال فيها إن البغدادي زعيم تنظيم داعش كان عضوا في جماعة الاخوان في فترة من فترات حياته، موضحا أن تنظيم الاخوان منتشر في 52 دولة وهو أكبر انتشار لتنظيم إرهابي.

وأشار إلى أن مؤسسات خيرية واجتماعية خاصة في أوروبا تسيطر عليها وعلى المساجد التابعة لها خلايا تنظيم الاخوان المسلمين بهدف تجنيد أعضاء جدد، كما توجد مناطق أخرى ينتشر بها الاخوان المسلمين بصورة غير معلنة كدول أمريكا اللاتينية.

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وأوضح أن انتشار تنظيم الإخوان يستهدف التمكين السياسي والاقتصادي داخل تلك المجتمعات للوصول إلى فرض السيطرة القوية على تلك الدول.

وأضاف أن استراتيجية الإخوان المسلمين تنقسم إلى قسمين وهما ( التعايش المؤقت مع المجتمعات والعنف المتدرج )، موضحا أن تنظيم الإخوان يؤسس في كل مناطق انتشاره جناح عسكري تابع للتنظيم السياسي.

وتابع عبد الراضي قائلا إن قوة وجود تنظيم القاعدة على الأرض لم تكن إلا بدعم من تنظيم الإخوان المسلمين، مضيفا أن المؤسسات المالية لتنظيم الاخوان وفرت دعما ماليا كبيرا لتنظيم القاعدة، مشيرا الى أن عناصر من الاخوان المسلمين شاركت في التأسيس الفعلي لتنظيم القاعدة وعلى رأسهم القيادي الاخواني عبدالله عزام.

وأشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي هو الإصدار الأكثر دموية التي صدرها لنا تنظيم الاخوان، مضيفا أن التحليلات لسياسات التنظيمات الارهابية أظهرت أن تنظيم داعش الإرهابي كتبه سيد قطب ودرسه عبدالله عزام وعولمه أسامة بن لادن ونقله الزرقاوي ونفذه على أرض الواقع البغداديان (أبو بكر البغدادي وأبوعمر البغدادي).

ولفت إلى أن هناك ترابطا بين التنظيمات الإرهابية وتنظيم الإخوان ظهر ذلك جليا من خلال تدريب مشترك يتلقاه عناصر الإخوان المسلمين في معسكرات تنظيم القاعدة وتوجهوا إالى سوريا للقتال مع جبهة النصرة، فضلا عن معسكرات أخرى تدرب فيها عدد من الكوادر مثل كادر اللجان النوعية (محمود شفيق) منفذ حادث استهداف الكنيسة البطرسية في مصر.