أخبار مصر | ما تحتاح معرفته للإشتراك في رحلات قطار الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما تحتاح معرفته للإشتراك في رحلات قطار الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات الفوج الأول من قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري وحتى 4 أكتوبر المقبل.

وتتمثل شروط الاشتراك حسب ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في التالي:

1- السن من 18 حتى 35 سنة، ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيًا أو أسر.

2- يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء 2017،2018 وشتاء 2018، 2019).

3- رحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة الساعة 8 مساء يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، والتحرك للعودة مساء يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر.

4- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

5- المزارات السياحية بأسوان (السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة).

6- المزارات السياحية بالأقصر (وادي الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر).

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7- قيمة الاشتراك 600 جنيه للفرد الواحد.

8- يتم السداد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

9- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

10- اللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

11- يحق لوزارة الشباب والرياضة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

12- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات تعني الترحيل الفوري من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

يتم الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة "بوابة مصر للشباب والرياضة من خلال الرابط من هنا.