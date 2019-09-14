مصر | تعرف على آخر كلمات النائب العام قبل مغادرة منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر كلمات النائب العام قبل مغادرة منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت بوابة الخليج 365 آخر كلمة للمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المنتهية ولايته، قبل رحيله المنتظر خلال الأيام القادمة بعد تعيين نائب عام جديد لمصر وهو المستشار حمادة الصاوي.

حيث قال المستشار نبيل صادق، "إن العدل هو أسمى القيم الإنسانية، فهو صفة من صفات الله عز وجل، وهو مبعث سكينة المجتمع، ولا سبيل لتحقيق العدل إلا بنيابة عامة قوية فتية مستقلة، يلوذ بها الناس أجمعين متساوين، لا فرق بين قوي وضعيف أو غني وفقير، فهي وبحق ضمير الأمة وشرفها وأعلى مقومات حضارتها، وستظل النيابة العامة هي الملاذ لكل صاحب حق، وبالقضاء العادل ستمضي مصر سريعًا بما فيه خير شعبها".