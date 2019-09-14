مصر | "3 ملايين جنيه فدية".. حل لغز خطف طالب ومساوة أسرته في منشأة الناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "3 ملايين جنيه فدية".. حل لغز خطف طالب ومساوة أسرته في منشأة الناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور من جهودها، لكشف ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من المدعو "عبد المهيمن. ش. ع"، سن 59 أخصائي تحاليل طبية ومالك محل مأكولات كائن شارع كلوت بك بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومقيم شارع الرزاز بدائرة القسم، بغياب نجله المدعو عماد، سن 12 طالب ومقيم بذات العنوان، عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائيًا.

وعقب ذلك تلقي اتصال هاتفي من هاتف محدد، أخطره خلاله المتصل باختطاف نجله وساومه على دفع مبلغ 3 ملايين جنيه نظير إطلاق سراحه.



وتم وضع خطة بحث وأثناء السير في إجراءات البحث ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ا. ز. ن"، سن 32 عامل بالمطعم طرف المبلغ ومقيم شارع كلوت بك ـبدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من: "ف. ا. ف" سن 38 عامل ومقيم بركة السبع منوفية "خ. ا. أ"، سن 30 مبيض محارة ومقيم بركة السبع منوفية.



وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المبلغ لكونه عامل بالمطعم ملكه خطط لاختطاف نجله ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي 3 ملايين جنيه، وفي سبيل قام باستدراج الطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة أجرة " تاكسي " وتوجها لمنطقة شبرا الخيمة قليوبية واستعان بالمتهم الثاني لاصطحابهما بالدراجة بالبخارية ملكه واحتجازه بمسكن المتهم الثالث، وقام المتهم الثاني بالاتصال بالمبلغ من هاتف محمول وقام بمساومته على دفع المبلغ المشار إليه مقابل إطلاق سراح المجني عليه.

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وتم استهداف المتهمين الثاني والثالث أسفرت عن ضبطهما بمسكن الأخير وبصحبتهم المجني عليه.



وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول وما أسفر عنه الضبط أيداها.

وتم بإرشاد المتهم الثاني ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وشريحة الهاتف المحمول المستخدمة فى المساومة بمسكنه.



وبسؤال المجني عليه اتهمهم باختطافه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

