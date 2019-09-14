مصر | خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 17 شخصاً مشتبها بهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 17 شخصاً مشتبها بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 45 كرسى – 10 إستاند –3 تابلوة خشب – 5 غرزة شاي – 3 عربة متنوعه – 66 الإجمالي، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 17 اشتباه – 3 توك توك – 3 باعه متجولين - سلاح ابيض - 24 الإجمالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"16 ساعة لشفط المياه الجوفية".. كواليس إحباط التنقيب عن الآثار بقرية بالبدرشين (صور)



كشفت تحقيقات ضباط مباحث سياحة وآثار الجيزة، عن تفاصيل تنقيب عامل عن الآثار بمعبد أثري بقرية ميت رهينة، بنطاق مركز البدرشين، وتبين أنه كانت وردت معلومات للمقدم محمد حمودة رئيس مباحث السياحة والآثار بسقارة، مفادها قيام عاطل بالحفر للتنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الجابري، بقرية ميت رهينة، التابعة لمركز البدرشين جنوب المحافظة، وبالعرض على اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية، مدير عام شرطة السياحة والآثار، وجه بالتوجه للمكان وفحصه، والقبض على المتحري عنه.

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وتوجهت قوة أمنية برئاسة العميد شريف كرم مفتش مباحث سياحة وآثار الجيزة، العقيد أحمد الحسيني رئيس قسم سياحة وآثار الجيزة، لمنطقة الجابري بقرية ميت رهينة، وتبين أن الحفر يقع بمنطقة عزبة الجابري وأصل المنطقة أثرية وجود حفرة معرضة بالأخشاب ووجود حفرة بقطر متر ونصف وبعمق 3 أمتار ونص تؤدي إلى جزئين أثريين من الحجر الجيري مستطيل الشكل بأبعاد حوالي 5.5×1.40، يظهر منه جزء بسيط، من سطح الأرض ومكون من غرفة بها سلك من الجهة الشمالية، وفيها من المنطقة الشرقية حائط وأجولة مليئة بالرمال والتراب وبالكشف عن موقع وتبين عدم إمكانية شفط المياه والباقي تغمره المياه الجوفية.

وكلف العميد سامر سعيد مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالجيزة، بالقبض عن العامل المتحري عنه، وتمكنت القوات من ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبالاستعانة بمجلس مدينة البدرشين وسيارات الكسح الخاصة واستخدام كافة المعدات اللازمة، بواسطة الصرف الصحي، وبعد إزالة كمية كبيرة من المياه، بعد ساعات شفط دامت من الساعة الواحدة ظهر أمس الخميس إلى الخامسة فجر اليوم الجمعة وتبين تسرب المياه الجوفية وتسربها من جميع الاتجاهات مما يمنع استكمال أعمال المعاينة.

وتوصلت تحريات ومعاينة اللواء مدحت منتصر مدير مباحث السياحة والآثار، العميد حسين عبد التواب رئيس مباحث الآثار، إلى أن المكان أثري ويشتبه في أنه خاص بالملك رمسيس الثاني، وتم غلق الموقع بالأخشاب وتعيين حراسة عليه، من قبل شيخ الخفراء ومشرفي الأمن، والقوات الأمنية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14132 جنح البدرشن لسنة 2019.