«البيئة» تتابع إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء بالغربية وكفر الشيخ والبحيرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع وزارة البيئة من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات وسط الدلتا والبحيرة إجراءات إحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، حيث تم التفتيش على 327 منشأة صناعية صغيرة منذ بداية سبتمبر الجاري حتى الآن، تبين مخالفة عدد 58 منشأة بيئيا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتشمل هذه الصناعات مكامير الفحم غير المطورة ومصانع الطوب الطفلى والمسابك والفواخير.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة. وتابعت أجهزة وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة إجراءات جمع قش الأرز، حيث تم جمع ٦٠٠ طن قش أرز بمحافظة الغربية، وعدد ١٠ آلاف طن قش بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال ٩٤ موقع تجميع، مع قيام لجان المرور الليلى برصد مخالفات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير١٠ محاضر بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لمخالفات تم رصدها باستخدام التقنيات الحديثة في رصد الحرائق باستخدام الاقمار الصناعية، ومتابعة نتائج الإنذار المبكر الصباحى والليلى لتتبع أماكن الحرائق في المحافظات وكذلك اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

البيئة تتابع اجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء بالغربية وكفر الشيخ والبحيرة

البيئة تتابع اجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء بالغربية وكفر الشيخ والبحيرة

كما تضمنت الإجراءات تنفيذ حملات لقياس عوادم السيارات بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة بالتعاون مع مديرية الأمن وادارات المرور، حيث تم قياس عدد 1952 سيارة في حملات متفرقة تبين مخالفة عدد 77 سيارة الاشتراطات البيئية وتم التنبيه على أصحابها بضرورة عمل صيانة فورية للمركبة وإعادة الفحص مرة أخرى في غضون ١٠ أيام من تاريخ الفحص مع توضيح أضرار الانبعاثات الناتجة عن عدم ضبط العادم على الصحة والبيئة.

وعلى صعيد متصل، تم تنفيذ حملات وندوات ولقاءات جماهيرية لرفع الوعى البيئي لدى المواطنين والمزارعين في المحافظات الثلاث (الغربية، البحيرة، كفر الشيخ) بأهمية الحفاظ على جودة الهواء وتقليل والحد من الملوثات البيئية الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وضرورة الاستفادة القصوى من قش الأرز، حيث بلغت عدد حملات وندوات التوعية المنفذة بهم حتى الآن 341 بالقرى والمراكز.