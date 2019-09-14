شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُقدم شحنات مُساعدات إلى الأشقاء في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية إنه «في إطار جهود مصر لدعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وصلت شُحنات مُساعدات مصرية إلى العاصمة جوبا على مدار يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، تتمثل في كميات من الأدوية والخيام والملابس العسكرية، كما تصل ثلاث شحنات أخرى من المُساعدات المصرية تباعاً أيام 13 و15 و16 سبتمبر الجاري، حيث تأتي تلك المساعدات لدعم إنشاء مُعسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن».

وذكر بيان للوزارة، السبت، أنه كان في استقبال شحنة المساعدات الأولى التي وصلت مطار جوبا يوم 11 سبتمبر الجاري، كل من وزيرة الخارجية الجنوب سودانية «أوت دينق»، ووزير شؤون رئاسة الوزراء «مارتن إيليا» بصفته سكرتير عام لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية «NPTC»، وأكد السفير د. أحمد بهاء الدين، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، خلال الاستقبال على دعم مصر الكامل للسلام والازدهار في جنوب السودان باعتبارها مسألة ذات أهمية قصوى، في حين عَبّرت وزيرة الخارجية الجنوب سودانية عن شكرها العميق للشقيقة مصر على دعم السلام في جنوب السودان.

وفي سياق مُتصل، أعرب وزير الصحة الجنوب سوداني، د. رياك قاي، خلال استقباله مع السفير المصري، لشحنة المساعدات الثانية التي وصلت مطار جوبا يوم 12 سبتمبر الجاري، عن شكر بلاده لمصر التي تقف مع جنوب السودان في وقت الأزمات. فيما أكد نائب وزير الخارجية الجنوب سوداني، دينج داو، أن تلك المساعدات جاءت بُناءً على طلب لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية، والتي زارت القاهرة للقاء السيد رئيس الجمهورية مؤخراً.

مصر تُقدم شحنات مُساعدات إلى جنوب السودان