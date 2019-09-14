شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: خمول الجماعات الإرهابية في الفترة ما بين ٢٠٠٧- ٢٠١١ كان خادعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عملية ١١ سبتمبر ٢٠١١ كانت حدثا إرهابيا كبيرا، حيث إن هذا العام كان نقطة فارقة في العمليات الإرهابية، مشددًا على أن هناك مجموعة من المراحل التي مر بها الإرهاب، بداية من السيسي جماعة الفكر والإرهاب جماعة الإخوان.

وأضاف «عكاشة»، خلال جلسة «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا»، أن الفترة من الثمانينيات والتسعينيات شهدت الدفع بالعناصر الإرهابية في أفغانستان، حيث إن سقوط الاتحاد السوفيتي كان يؤكد استخدام هذه العناصر وكان بمثابة عمل استخباراتي كبير.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أنه عقب أحداث سبتمبر ٢٠٠١ ظهر تحالف يضم عددا من الدول، يهدف لمحاربة الإرهاب، وشهد اشتراك قوات عسكرية من مجموعة دول لغزو دول أخرى من أجل محاربة الإرهاب، مشددا على أن الفترة ما بين ٢٠٠١ و٢٠١١ شهدت غزو أفغانستان والعراق وتحطيم قدرات العراق، كما أنه في الفترة من ٢٠٠٧ و٢٠١١ بدأ تصوير المشهد، كان هناك انحصار لظاهرة الإرهاب وهو مشهد خادع، حيث إن الواقع كان عكس ذلك، وكانت الشرارة في ٢٠١١ بما يسمى ثورات الربيع العربي وخروج تلك الجماعات الإرهابية مرة أخرى.