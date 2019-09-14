شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غرقه بإحدى شواطئ دمياط.. الآلاف يشيعون جنازة «طالب كلية الطب» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرية ميت طاهر، التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، فجر السبت، جثمان الشاب أحمد مجدي، طالب طب المنصورة، والذي غرق فى مياه البحر بشاطئ دمياط الجديدة، وتم البحث عنه لمدة 3 أيام.

تجمع أهالي القرية أمام المسجد في انتظار وصول الجثمان، والذي وصل فى سيارة إسعاف من مستشفى الأزهر بدمياط، وتعالت صيحات: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وامتلأ المسجد والشوارع المحيطة بالمواطنين للمشاركة في الجنازة، والتف العشرات من زملاء الفقيد حول النعش مرتدين التيشيرتات السوداء، وأصروا على حمل الجثمان بأنفسهم إلي مثواه الأخير. وحمل عدد من الأهالي بانرات تحمل صورة أحمد مجدي.

يذكر أن أحمد مجدي تعرض للغرق، مساء الأربعاء الماضي، أثناء وجوده على شاطئ دمياط الجديدة هو وزميل له، إلا أن التيار جرفهما وتمكن الإنقاذ من انتشال صديقه، وتم نقله لمستشفى دمياط فى حالة حرجة، بينما استمر البحث عن أحمد مجدى، حتى مساء الجمعة عندما عثر عليه الإنقاذ بين الصخور، وقاموا بتفتيت الصخور لإخراج الجثة والتي استمر إخراجها نحو 9 ساعات.