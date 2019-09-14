شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الشباب يوجه تحية خاصة لأبطال الألعاب الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المؤتمر الوطني الثامن للشباب تحية خاصة لأبطال مصر في الألعاب الرياضية، الذين حققوا نتائج رائعة ومتقدمة في بطولة الألعاب الإفريقية الأخيرة، وكذلك منتخب الناشئين لكرة اليد الفائز ببطولة كأس العالم. وحرص الحضور علي توجيه التحية بحرارة شديدة للأبطال، تقديرا لإنجازاتهم الرياضية ورفع اسم مصر عاليا.

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